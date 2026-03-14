«Он знает, что бой будет тяжёлым». Арман Царукян заявил, что Илия Топурия боится его

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность в том, что непобеждённый 29-летний действующий чемпион UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия боится его.

«Топурия меня боится. Он знает, что бой будет тяжёлым. Если он не сможет меня нокаутировать, то что он вообще может сделать?» — сказал Царукян в интервью на The JAXXON Podcast.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.