Арман Царукян: я бы нокаутировал Волкановски одним акс-киком

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что мог бы победить нокаутом чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца Александра Волкановски.

«Я бы отправил Волкановски в нокаут одним акс-киком. Очень быстро. Сначала я бы сделал ложный замах, а потом выбросил бы акс-кик», — сказал Царукян в интервью на The JAXXON Podcast.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.