Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC

Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
Глава лиги Hype Fighting Арманд Мартиросян сообщил, что второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу на турнире организации уже 8 апреля против чемпиона лиги Misfits в полутяжёлом весе американца Диллона Дэниса.

— Действительно ли Арман проведёт следующую схватку в Hype FC уже в Сан-Паулу 8 апреля?
— Да, и его соперником будет Диллон Дэнис, с вероятностью в 99,9%, — сказал Мартиросян в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Материалы по теме
Мастер-класс от Царукяна! Арман катком прошёлся по Мокаеву
Видео
Мастер-класс от Царукяна! Арман катком прошёлся по Мокаеву
