«Там будут все топовые бойцы, потрясающий кард». Трамп — о турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне, отметив, что остался доволен кардом.

«Это будет нечто потрясающее. Дана — хороший парень… Он придумал провести турнир прямо на пороге Белого дома… Там все хотят драться. Это будет приурочено к 250-летию независимости США. Там будет потрясающий кард. Я только что посмотрел на него, и, похоже, там будут все топовые бойцы», — сказал Трамп в интервью Джейку Полу на его YouTube-канале.

В главном бою ивента пройдёт противостояние за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.