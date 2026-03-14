Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Там будут все топовые бойцы, потрясающий кард». Трамп — о турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне, отметив, что остался доволен кардом.

«Это будет нечто потрясающее. Дана — хороший парень… Он придумал провести турнир прямо на пороге Белого дома… Там все хотят драться. Это будет приурочено к 250-летию независимости США. Там будет потрясающий кард. Я только что посмотрел на него, и, похоже, там будут все топовые бойцы», — сказал Трамп в интервью Джейку Полу на его YouTube-канале.

В главном бою ивента пройдёт противостояние за звание абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе между испано-грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гэтжи.

