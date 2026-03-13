Том Аспиналл заявил, что потерял уверенность в себе после боя с Сирилем Ганом

Том Аспиналл заявил, что потерял уверенность в себе после боя с Сирилем Ганом
Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал, что потерял уверенность в себе после поединка с французом Сирилем Ганом, который был признан несостоявшимся.

«Как можно не потерять уверенность в себе? Ты всю жизнь трудишься ради чего-то, а кто-то в один момент может просто взять и обвинить тебя в том, что [я] не хотел продолжать. У меня были миллионы боёв, я дерусь с восьми лет. Это не так. Мне нужно немного поработать над этим [уверенностью в себе]», — приводит слова Аспиналла портал ESPN.

Тому 32 года. В своём профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса
UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса
