Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не пытаюсь кому-то мстить». Аспиналл — о заключении контракта с Хирном

Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал, почему решил заключить контракт с Matchroom Talent Agency, которым управляет известный боксёрский промоутер Эдди Хирн.

«Я хочу получить то, чего, как мне кажется, заслуживаю. И если смогу работать с людьми, которые мне нравятся и будут мне помогать, я с радостью соглашусь. Нет, не пытаюсь кому-то отомстить или что-то в этом роде. Дана со мной не связывался [насчёт заключения контракта с Matchroom Talent Agency]. Честно говоря, насколько мне известно или, по крайней мере, если исходить из моего опыта, у бойцов UFC нет личных отношений с Даной. Мы общаемся через Хантера Кэмпбелла. Не думаю, что это входит в обязанности [Уайта], но нет, я с ним лично не разговаривал», — приводит слова Аспиналла портал ESPN.

Тому 32 года. В своём профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android