«Не пытаюсь кому-то мстить». Аспиналл — о заключении контракта с Хирном

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл рассказал, почему решил заключить контракт с Matchroom Talent Agency, которым управляет известный боксёрский промоутер Эдди Хирн.

«Я хочу получить то, чего, как мне кажется, заслуживаю. И если смогу работать с людьми, которые мне нравятся и будут мне помогать, я с радостью соглашусь. Нет, не пытаюсь кому-то отомстить или что-то в этом роде. Дана со мной не связывался [насчёт заключения контракта с Matchroom Talent Agency]. Честно говоря, насколько мне известно или, по крайней мере, если исходить из моего опыта, у бойцов UFC нет личных отношений с Даной. Мы общаемся через Хантера Кэмпбелла. Не думаю, что это входит в обязанности [Уайта], но нет, я с ним лично не разговаривал», — приводит слова Аспиналла портал ESPN.

Тому 32 года. В своём профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.