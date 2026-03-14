Денис Гольцов не выступит на турнире PFL в Испании

Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов выбыл из поединка против экс-претендента на титул Bellator в полутяжёлом весе англичанина Линтона Васселла, который должен был пройти 20 марта в Мадриде (Испания) на турнире PFL. Для бойцов это был бы реванш. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Новым соперником Линтона будет бразилец Жозе Аугусто. Пока неизвестно, почему Денис не смог принять участия в ивенте.

Ранее также стало известно, что другой российский боец PFL, выступающий в лёгком весе, Александр Шаблий не сможет принять участие в этом турнире, поскольку власти Испании отказали ему в визе.

