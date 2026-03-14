Илия Топурия впервые прокомментировал ситуацию со своим разводом

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия впервые прокомментировал свой развод.

«Это было разочарование в моей жизни. Никто не хочет разрывать отношения с семьёй, особенно когда у тебя дома есть маленькая дочь», — приводит слова бойца ACD MMA в соцсети Х.

Напомним, из-за семейных проблем Топурия брал паузу в карьере и не смог провести защиту титула. Как следствие — за временный пояс подрались Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Гэтжи победил своего соперника, и теперь американец встретится с Топурией на турнире в Белом доме.

