Инсайдер сообщил следующего соперника и дату боя Ислама Махачева в UFC

Инсайдер Рубен Картер сообщил имя следующего соперника чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

По информации, опубликованной в его посте в социальной сети X, россиянин проведёт бой против ирландского бойца Иана Гарри. Поединок должен состояться на турнире UFC 329, который запланирован на 30 мая в Саудовской Аравии.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

У Гарри 21 победа и одно поражение в ММА.

