Вагабов: не живу гонорарами, хотя они у меня одни из самых больших в России

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов ответил, отличаются ли его гонорары за выступления в разных дисциплинах.

«Отличают ли гонорары в разных дисциплинах? У кого как, я не знаю. У каждого своё имя, у меня всё плюс-минус одинаково. Я не живу гонорарами, хотя у меня они одни из самых больших в России, наверное. В общем, плюс-минус одинаково», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, 28 марта на турнире IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге Вагабов сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро.

