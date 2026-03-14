«Своих жизненных поединков хватает». Вагаб Вагабов рассказал, почему не следит за спортом

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов объяснил, почему не следит за единоборствами.

«Сейчас ни за кем не слежу, скажу честно. На СВО мотался много в последние три года, уезжал-приезжал. Много чего произошло в жизни, всего не расскажешь. Чуть не до спорта было. Результаты боёв знаю, и Махачева, и Бетербиева, и Бивола. Знаю все эти истории, но нет такого, чтобы прямо ждать бои. Своих жизненных поединков хватает», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

28 марта на турнире IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге Вагабов сразится с бывшим претендентом на титул UFC кубинцем Йоэлем Ромеро.