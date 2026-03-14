Дрикус дю Плесси оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси прокомментировал анонс поединка за титул между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«По правде говоря, я верю, что Стрикленд может выиграть этот бой. Этот поединок имеет смысл, Имавов и Хамзат не захотели драться друг с другом.

Я встречался со Стриклендом, и в стойке он определённо побьёт Хамзата. С Хамзатом становится тяжело, когда он оказывается у вас за спиной. Мы видели это уже много раз. Но что отличает Стрикленда… Я валил его около семи раз, и его невероятно трудно удержать», — сказал дю Плесси в интервью YouTube-каналу SA BOXING TALK.