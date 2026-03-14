Вагаб Вагабов рассказал, как воспринимает свой тюремный срок

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов рассказал, как относится к своему тюремному сроку. Напомним, в марте 2018 года спортсмен был задержан и обвинён в вымогательстве, после чего отсидел три года.

«Есть поговорка, что тюрьма не срок, а жизненный урок. Ты всё правильно сказал (смеётся). Нет жалости, что всё так сложилось. Я вышел с тех мест и, наоборот, приобрёл опыт, знания, достойных людей рядом», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

28 марта на турнире IBA Bare Knuckle 4 в Санкт-Петербурге Вагабов сразится с кубинцем Йоэлем Ромеро.

Перепалка Вагаба Вагабова и Владимира Минеева