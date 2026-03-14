Лерон Мёрфи показал актуальную форму перед боем с Мовсаром Евлоевым

Третий номер рейтинга UFC в полулёгком дивизионе (до 65 кг) британский боец Лерон Мёрфи показал актуальную форму перед поединком с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Великобритания).

Лерону Мёрфи 34 года. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира девять побед и одно поражение.

Ранее чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Алекс Волкановски высказался о бое Евлоев – Мёрфи.

Мовсар Евлоев показал тренировку перед боем с Лероном Мёрфи