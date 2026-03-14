Генри Сехудо назвал фаворита в бою Ган — Перейра

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал организацию поединка за временный титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня в Вашингтоне (США).

«Я не думаю, что Перейра пройдёт Сириля Гана. Вес имеет значение. Сириль Ган очень подвижный парень. Никто ещё не смог финишировать Сириля Гана. Его движения — это большая проблема. Единственное, я не видел борьбы от него, чем Перейра может воспользоваться… И Ган может ударить. А Перейра пропускает удары. Сможет ли он выдержать удар тяжеловеса?» — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Материалы по теме
Мурзаканов оценил шансы Перейры в бою с Ганом на турнире UFC в Белом доме
