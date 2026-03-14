Тренер Махачева объяснил, почему UFC не организовал бой россиянина с Топурией

Тренер Махачева объяснил, почему UFC не организовал бой россиянина с Топурией
Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях россиянина Ислама Махачева, объяснил, почему, по его мнению, руководство организации не смогло устроить бой с грузином Илией Топурией.

«Послушайте слова менеджеров Топурии. Они отказали Исламу в поединке из‑за недостаточной суммы денег, а затем вернулись с просьбой о бое. И это после того, как они сперва отказались! В итоге они потребовали сумму больше, из‑за чего UFC отказал им. Я думаю, UFC принял решение по причине изначального отказа менеджера Топурии из‑за денег.

Я не знаю при этом, что говорилось с нашей стороны, потому что это ответственность менеджеров, а я получаю информацию только тогда, когда назначается бой. Лично мне всё равно, с кем будет драться Ислам. Он лучший, и он победит любого в полусреднем весе», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».

Топурия заявил, что Махачев отказался от боя в Белом доме за день до объявления карда
