Боец Вагаб Вагабов выразил желание сыграть за медийную команду «Анжи»

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов заявил, что хотел бы сыграть за медийную команду футбольного клуба «Анжи».

«Да, можно было бы, но сегодня я для футбола деревянный. Мы периодически катаем, Камил [Гаджиев] иногда вытягивает в медийную лигу. Недавно там бегал, кстати. Вышел на несколько минут, уже не та чуйка. Привык к боям, а на траве стою как вкопанный. Ноги работают для ударов, а не для бега. Да, поле вижу, игру вижу, но уже сколько лет прошло, я играл лет 25 назад. А так сыграл бы, форму бы надел нашу жёлтенькую. И синяя тоже была», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.