Камару Усман заявил о готовности сразиться с Конором Макгрегором

Экс-чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил о готовности провести поединок с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Усман против Макгрегора в 2026-м», — написал Усман в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 69 в июне, Усман победил единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

