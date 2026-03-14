Вагабов: в бойцовском мире некоторые ведут себя не по-мужски

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов признался, что испытывает трудности по отношению к организации профессиональных боёв.

«Я там был, но меня не устроило отношение бойцов, менеджеров. Большинство бегает за своими зарплатами, процентами, спонсорами, как попрошайки. Здесь одно говорят, там — другое. Я не смог вариться в этой кухне. В этом бойцовском мире не всё так радужно, и у некоторых даже не по-мужски. Да, вид спорта мужской, мы все мужчины, готовы за себя постоять, но некоторые себя очень неправильно ведут. Может, у меня так получилось в моих лигах, залах, окружении. Хотя и у нас в стране тоже много таких ребят», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.