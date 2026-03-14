Камару Усман ответил, как отнёсся к переходу Перейры в тяжёлый вес UFC

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о переходе звезды организации бразильца Алекса Перейры в тяжёлый вес (до 120 кг).

«У Алекса Перейры хватает мощи, чтобы всё изменить. Никто не может говорить вам, что вы можете, а что – нет… Мы сомневались в Алексе Перейре, когда он переходил в полутяжёлый вес. Но он доминировал в этой весовой категории. И я не думаю так же о его переходе в тяжёлый вес, особенно учитывая тот факт, что дивизион испытывает трудности с ростером и талантами. Я считаю, что решение забросить Алекса Перейру в число претендентов — это хорошо для дивизиона», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Материалы по теме
Генри Сехудо назвал фаворита в бою Ган — Перейра
Материалы по теме
Перейра снова переписывает историю. Бразилец — главная суперзвезда UFC прямо сейчас
Перейра снова переписывает историю. Бразилец — главная суперзвезда UFC прямо сейчас
