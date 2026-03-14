Карлос Пратес назвал сильнейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Карлос Пратес назвал сильнейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC
Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес назвал бойца, который, по его мнению, представляет наибольшую опасность для действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«У кого больше всего шансов остановить Махачева? Я думаю, у Иана Гарри. Потому что Иан умеет много двигаться и быть конкурентным везде, как на земле, так и в стойке. Так что это был бы интересный бой», – сказал Пратес в интервью Red Corner MMA.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

