Карлос Пратес назвал сильнейшего соперника для Махачева в полусреднем весе UFC

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес назвал бойца, который, по его мнению, представляет наибольшую опасность для действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«У кого больше всего шансов остановить Махачева? Я думаю, у Иана Гарри. Потому что Иан умеет много двигаться и быть конкурентным везде, как на земле, так и в стойке. Так что это был бы интересный бой», – сказал Пратес в интервью Red Corner MMA.

Иану Гарри 28 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

