Мовсар Евлоев сообщил о завершении подготовки к бою с Мёрфи

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев сообщил о завершении подготовки к поединку с британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Тренировочный лагерь завершён. Мы тяжело работали, чтобы добиться лучшей версии меня. Теперь настало время весогонки. Огромное спасибо моей команде, тренерам и спарринг-партнёрам за терпение и поддержку. Лондон, готовься…. Мы зажжём», — написал Евлоев в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.