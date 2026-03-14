Вагабов: менеджеры в лицо не скажут, но будут палки в колёса ставить

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов рассказал о трудностях организации профессиональных боёв.

«Смотришь, бородатый мужчина с поломанными ушами, набитыми костяшками, а ходит, выпрашивает свои 100-150 тысяч. В общем, не моё это всё. Не могу даже чай с ними выпить. На вид такой динозавр, а непонятно, что у него в голове происходит. В Америке я таких встречал часто. Менеджеры там себя тоже неправильно вели. Одного поругаешь, другого, отношения портятся. В лицо они тебе не скажут, но будут палки в колёса ставить, с боями мешают, гонорары твои роняют.

Но это и там, и здесь, кстати», — сказал Вагабов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.