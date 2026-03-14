Кормье: не дал бы Чимаеву и Стрикленду встречаться перед боем, они могут подраться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал анонс поединка за титул в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, который состоится 9 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси (США).

«Нужно ли усилить охрану перед этим боем? Конечно! Буду откровенен, я бы не дал им встречаться перед боем. Потому что они могут подраться. Похоже, что они ненавидят друг друга. Но на таких разногласиях строятся настоящие бои», – сказал Даниэль Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме Хорхе Масвидаль оценил шансы Стрикленда в бою с Чимаевым

Чимаев чуть не подрался с Гарри за кулисами UFC Катар