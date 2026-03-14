51-летний Мирко Крокоп сообщил, что был бы готов подраться с Нганну за $ 20 млн

51-летний победитель Гран-при Pride FC — 2006 в открытой весовой категории хорват Мирко Филипович, более известный как Крокоп, сообщил, что ему предлагали провести бой по ММА с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мой очень хороший друг, серьёзный парень, он босс крупной ММА-организации позвонил мне и говорит: «Знаю, что тренируешься, что ты в хорошей форме. Готов ли сразиться с Фрэнсисом Нганну?» Я спросил: «С кем?» Он повторил: «С Фрэнсисом Нганну». Я ему отвечаю: «То есть сражаться? Ты имеешь в виду бой или скорее карты, шахматы, плавание, бег? Ты имеешь в виду сражаться как в бою?» И он сказал: «Да, по правилам ММА».

Я начал хихикать. Он сумасшедший! Если бы мне пришлось составить список от худших до лучших соперников, то Фрэнсис Нганну был бы худшим из вариантов! Он спросил у меня гонорар, за который я бы вышел. Сказал, что мне нужно $ 500 тыс., чтобы сразиться с ним, и $ 19,5 млн, чтобы увидеть реакцию моей матери, когда она узнает, что я сражаюсь с Нганну.

Мне уже слишком поздно предложили бой, на май. Они должны были позвонить мне на три месяца раньше, чтобы я начал готовиться к бою, за который якобы мне заплатили бы $ 20 млн. И кто бы их потратил после того, как он меня убил (смеётся)», — сказал Филипович в интервью порталу RMC Sport.