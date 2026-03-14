Джейк Пол заявил о желании провести бой с Усиком по ММА

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол перечислил имена своих потенциальных соперников, с которыми хотел бы подраться.

«Не думаю, что снова подерусь с Энтони Джошуа — мне важно оставаться в своей весовой категории. Не исключаю, что попробую себя в ММА. Сейчас также активно продвигаем боксёрские шоу на Netflix. Среди возможных соперников — Усик по правилам ММА, Фрэнсис Нганну, Райан Гарсия или Томми Фьюри», — сказал Джейк Пол в видео на своём YouTube-канале.

В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи Пол дебютировал в январе 2020 года.

