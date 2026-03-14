Фрэнсис Нганну рассказал, что должен был подраться с легендарным кикбоксёром в MVP

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что первоначально должен был подраться с экс-чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном в MVP, а не с бразильцем Филипе Линсом.

«Изначально у меня был именитый соперник, это был Рико [Верхувен]. Накиса Бидариан (является соучредителем боксёрской промоутерской компании Most Valuable Promotions. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне и спросил: «Ну что, как насчёт боя с Рико по ММА?» Я такой: «Чёрт, звучит неплохо». Я никогда об этом не думал, это хорошая возможность.

Короче говоря, [это было] в пятницу, две недели назад. Потом Рико подписал контракт на бой с Усиком, так что этот вариант отпал. Потом мы искали замену, лучшим вариантом оказался Филипе Линс», — приводит слова Нганну портал Cageside.

Нганну — идеальный бизнесмен. Спорт ему больше не нужен
