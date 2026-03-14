Нганну: я ещё не закончил с ММА. Просто выступаю, когда сам хочу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что не намерен в ближайшее время заканчивать карьеру в единоборствах.

«Я ещё не закончил [с ММА]. Что вы имеете в виду, говоря «на этом этапе моей карьеры»? Мне по-прежнему нравится ММА. В лучшей форме, чем когда-либо. Последние девять месяцев каждый день хожу в спортзал просто потому, что мне это нравится. Пока что это моя основная работа. Конечно, занимаюсь и другими делами, но это моя основная работа. Просто просыпаюсь, с радостью иду в спортзал, делаю то, что хочу, а потом смотрю, есть ли у меня возможность принять бой.

Это ещё и привилегия свободного человека. Ты выходишь на улицу, занимаешься тем, что тебе нравится, а потом, если появляется возможность выйти на бой, ты это делаешь. Если такой возможности нет, занимаешься своим делом, зарабатываешь на жизнь и продолжаешь двигаться вперёд.

Хорошо, когда ты делаешь что-то, потому что хочешь этого, потому что тебе это нравится. Думаю, именно тогда и начинается настоящее удовольствие от боёв. Ты не чувствуешь себя обязанным, тебя не заставляют драться, сам этого хочешь. Лучше драться, когда хочешь, именно в таком положении я сейчас нахожусь», — приводит слова Нганну портал Cageside.

