58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выступил в защиту карда турнира UFC в Белом доме.

«Кард получился совсем не таким, какой хотели фанаты, это точно. Им хотелось, чтобы все поединки были титульными. Но, знаете, перед матчмейкерами стояла очень сложная задача. Весьма сложно найти бойцов, которые не травмированы и готовы выступить именно на этом турнире.

Жёстокость этого вида спорта заключается в том, что парни постоянно получают травмы, тренируются и сражаются, будучи травмированными. Очень редко кто-то выходит в октагон в оптимальной форме», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.