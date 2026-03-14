«Хамзат назначил спарринг-партнёрам награду за свою сдачу». Кормье — о подготовке Чимаева

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье рассказал о подготовке непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, к бою против Шона Стрикленда, который состоится на турнире UFC 328.

«До меня дошли слухи из лагеря Чимаева, что Хамзат тренируется так усердно и заставляет парней — элитных бойцов — выкладываться на полную как никогда раньше. Я также слышал, что Хамзат хочет, чтобы люди так сильно старались победить его и заставить сдаться, что за это им платит. Ему всё равно. Хамзат назначил за себя награду», — приводит слова Кормье портал MMA Mania.