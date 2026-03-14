Ковингтон: Диллон Дэнис дрался с 10 дагестанцами, он жёсткий парень. Я уважаю его

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался в адрес чемпиона лиги Misfits в полутяжёлом весе соотечественника Диллона Дэниса, с которым 29 марта проведёт схватку по вольной борьбе на турнире RAF 7 в Тампе (США).

— Когда каждый раз анонсируют что-то с участием Диллона, главный вопрос в том, действительно ли это произойдёт. Веришь ли ты, что он состоится?

— Да, я думаю, что это произойдёт. Он жёсткий парень, силён как 10 мужчин. Диллон дрался с 10 дагестанцами из команды Хабиба. Такого парня нельзя недооценивать, проявлять неуважение. Я уважаю его. Это будет напряжённый матч. У него большой опыт в боях, он бывший чемпион. Это будет отличный поединок, — сказал Ковингтон в интервью MMAJunkie.