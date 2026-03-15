Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он самый достойный». Ковингтон ответил, кто должен драться с Исламом Махачевым за титул

Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что следующим соперником обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева должен стать 26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15, эквадорец Майкл Моралес.

«Учитывая доступных бойцов, думаю, что Майкл Моралес является лучшим вариантом для Ислама. Он непобеждённый, из Эквадора. И UFC интересен этот рынок, им нужна Южная Америка. Майкл всех вырубает, является ярким бойцом. У него есть харизма, хотя говорит странные вещи. И я знаю, что Моралес творит всякую дичь — танцует на улицах в платье. Мне это не нравится. Я считаю, что не нужно подавать такой пример молодёжи. Будучи мужиком, танцевать в платье это просто не мужественно. Но если не учитывать всю эту ерунду, то Майкл самый достойный претендент. И я хотел бы увидеть его в титульном бою против Махачева», — сказал Ковингтон в интервью MMAJunkie.

Материалы по теме
Ковингтон: в UFC несправедливо обращаются со мной. Даже в схватке с Царукяном отказали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android