«Он самый достойный». Ковингтон ответил, кто должен драться с Исламом Махачевым за титул

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что следующим соперником обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева должен стать 26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15, эквадорец Майкл Моралес.

«Учитывая доступных бойцов, думаю, что Майкл Моралес является лучшим вариантом для Ислама. Он непобеждённый, из Эквадора. И UFC интересен этот рынок, им нужна Южная Америка. Майкл всех вырубает, является ярким бойцом. У него есть харизма, хотя говорит странные вещи. И я знаю, что Моралес творит всякую дичь — танцует на улицах в платье. Мне это не нравится. Я считаю, что не нужно подавать такой пример молодёжи. Будучи мужиком, танцевать в платье это просто не мужественно. Но если не учитывать всю эту ерунду, то Майкл самый достойный претендент. И я хотел бы увидеть его в титульном бою против Махачева», — сказал Ковингтон в интервью MMAJunkie.