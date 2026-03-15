Все результаты турнира UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) только что завершился турнир UFC Fight Night 269. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами всех боёв.

UFC Fight Night 269. Результаты:

Кевин Вальехос победил Джоша Эмметта техническим нокаутом (Раунд 1, 3:33).

Джиллиан Робертсон победила Аманду Лемос единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Хосе Дельгадо победил Андре Фили раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Марван Рахики победил Гарри Хардвика техническим нокаутом (остановка углом) — (Раунд 2, 5:00).

Ион Куцелаба победил Умара Си удушающим приёмом (mounted guillotine choke) — (Раунд 1, 4:24).

Чарльз Джонсон победил Бруно Силву раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).

Мыктыбек Оролбай победил Криса Кёртиса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Витор Петрино победил Стивена Асплунда единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Элайджа Смит победил Су Ёун Ёу удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 2, 1:04)

Маноэл Соуза победил Боладжи Оки нокаутом (Раунд 3, 4:12).

Эрик Андерс победил Брэда Тавареса единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Беатрис Мескита победила Монтсеррат Рендон удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 1, 2:07).

Эчер Соса победил Луана Ласерду единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Пьера Родригес победила Сэм Хьюз единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Следующий турнир промоушена пройдёт в Лондоне 21 марта. Главным боем станет противостояние Мовсара Евлоева и Лерона Мёрфи.

