Хирн: за две недели работы Аспиналла со мной Том заработает больше, чем за бой в UFC

Известный британский боксёрский промоутер Эдди Хирн признался, что его удивило поведение чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Тома Аспиналла после личного знакомства с ним, отметив, что через несколько недель после начала их сотрудничества Том сможет заработать больше, чем за один из из своих последних поединков в лиге.

«Я люблю Тома Аспиналла. Его никогда не баловали, и он никогда по-настоящему не испытывал того, что должен ощущать, а именно — лучшего в мире обращения и чувства, что ты — суперзвезда. Думаю, на прошлой неделе он чувствовал себя именно так.

Это отражается на тренировках в спортзале. Это отражается на результатах, и это отражается на том, как ты себя ведёшь. Я заметил эти изменения за четыре-пять дней знакомства с Томом.

Мы близки к заключению ряда сделок с Томом Аспиналлом. Что касается коммерческих сделок, то я бы сказал, что бойцы UFC должны понимать, какую работу мы будем выполнять. Том Аспиналл, проработав с агентством Matchroom Talent Agency от 10 дней до двух недель, заработает на коммерческих сделках больше денег, чем за один из своих недавних поединков», — приводит слова Хирна портал MMA Fighting.