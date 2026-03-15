«Он как я!» Александр Усик назвал соперника, которого ему было труднее всего победить

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что труднее всего победить было двукратного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанина Дерека Чисору. Их бой состоялся 31 октября 2020 года в Лондоне и завершился победой Усика единогласным решением судей.

«Дерек как я! Ему было на всё наплевать – на ринге делал что хотел. Потом Чисора признался, что технически не мог меня одолеть, поэтому давил психологически таким поведением. Но я выдержал», — приводит слова Усика журнал GQ Sports.

Материалы по теме
Странный выбор Усика на финал карьеры. А где самые опасные соперники?
Странный выбор Усика на финал карьеры. А где самые опасные соперники?
