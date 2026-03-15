Усик признался, что не знал, как побеждать Фьюри перед первым боем

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, что не понимал, как можно победить известного британского боксёра Тайсона Фьюри перед первым поединком. Их бой состоялся 19 мая 2024 года в Эр-Рияде и завершился победой Александра раздельным решением судей.

«Когда мы подписали контракт перед первым поединком и до боя оставалось два месяца, я сказал команде: не знаю, как выиграть, но сделаю это. В некоторых раундах он был беспощадным, но я удержался, потому что изначально понимал, что мы на полпути и игра будет вдолгую. А я же марафонец», — сказал Усик в интервью журналу GQ Sports.