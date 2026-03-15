Асланбек Бадаев дал прогноз на бой Павловича и Тейшейры

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о шансах россиянина Сергея Павловича в поединке с бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Бой состоится 30 мая на турнире UFC в Макао (Китай).

«Павлович дерётся с Тейшейрой просто потому, что со всеми остальными доступными топами уже подрался. Здесь, думаю, свою работу Павлович выполнит. И как раз это тот бой, в котором Павлович после двух поражений подряд сможет вернуть не только результат, но и зрелищность, которая у него, безусловно, была, но пропала после поражений. Думаю, сейчас самое время её вернуть и дать волю своим рукам, погнаться за финишем. Это всё получится у Павловича. Он явный фаворит», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.