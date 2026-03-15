Усик раскрыл, кого видит победителем в бою Уайлдер — Чисора
Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл, кого видит победителем в бою между американцем Деонтеем Уайлдером и англичанином Дереком Чисорой. Их поединок состоится на арене O2 в Лондоне 4 апреля.

«Я плохой прогнозист, но поддерживаю Чисору. Я считаю, что он выиграет этот бой», — сказал Усик в интервью на передаче Inside The Ring.

Дерек выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В рекорде англичанина 36 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и 13 поражений.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008 году. За это время Бронзовый бомбардировщик одержал 43 победы, потерпел четыре поражения, а один бой был признан ничьей.

