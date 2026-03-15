Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Малыхин: Волков легко победит Кортес-Акосту, а после будет драться за пояс UFC

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин выразил уверенность, что соотечественник Александр Волков возьмёт верх над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой в бою, который состоится 9 мая на турнире UFC 328.

«Вальдо — это удобный соперник для Александра. Волков очень хорош в стойке, держит дистанцию ногами. И я думаю, что Александр победит легко, уверенно. А после будет драться за пояс, чего мы очень хотим, и он должен был давно получить этот шанс, так как Волков очень давно в этом деле, всегда показывает классные бои. У него будут хорошие шансы и против Перейры, и против Гана. Саня сейчас прибавил и физически, стал более крепкий. Будем болеть за него. Саня, газ!» — сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

