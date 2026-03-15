«Тяжело будет Шонику». Малыхин — о бое Чимаев — Стрикленд

Чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин заявил, что не видит никаких шансов на победу у американца Шона Стрикленда в бою с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт 9 мая в Ньюарке (США).

«Не вижу шансов у Стрикленда. Хамзата сейчас тяжело очень остановить в среднем весе. Я вижу только, чтобы его в полутяжёлом весе остановили. Тяжело будет Шонику», — сказал Малыхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.