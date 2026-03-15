Мыктыбек Оролбай вошёл в топ-3 в истории UFC по наибольшему количеству тейкдаунов за бой

Боец UFC, представляющий Киргизию, Мыктыбек Оролбай в бою против американца Криса Кёртиса, который состоялся на турнире UFC Fight Night 269 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), побил рекорд полусреднего веса по наибольшему количеству тейкдаунов за бой, переведя оппонента 19 раз, — это третий показатель в истории UFC.

Лидерство удерживает 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Орёл в бою, который прошёл на турнире UFC 160, против американца Абеля Трухильо реализовал 21 тейкдаун. Вторую строчку в этом показателе занимает экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. На его счету 20 успешных тейкдаунов в поединке против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320.

Мыктыбек, в свою очередь, пообещал уже в следующем поединке установить новый рекорд по проведённым тейкдаунам.

«В следующем бою у меня будет ещё больше тейкдаунов», — сказал Оролбай на пресс-конференции после турнира.