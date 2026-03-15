Кормье назвал двух лучших бойцов UFC в данный момент

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье выразил уверенность, что россиянин Ислам Махачев и испано-грузин Илия Топурия являются лучшими бойцами в североамериканской организации в данный момент.

«Бой Ислама против Илии может стать самым масштабным и лучшим поединком в UFC, который только можно организовать, поскольку эти двое парней элитные бойцы. И я не знаю, есть ли в лиге парни лучше, чем они», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

