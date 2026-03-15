Дана Уайт не назвал Махачева, отвечая на вопрос, кто является лицом UFC

Президент UFC Дана Уайт перечислил бойцов лиги, которых считает лицом организации в данный момент.

— Кто является лицом UFC?

— Алекс Перейра — это огромная звезда лиги. Илия Топурия, знаете, Джон Джонс всё ещё лучший в истории, — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале REVOLT.

Напомним, следующий бой Перейра проведёт на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Его соперником станет француз Сириль Ган. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для Алекса это будет дебютный поединок в категории до 120 кг.