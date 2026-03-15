Инсайдер сообщил, что на турнире UFC в Белом доме могли выступить два олимпийских чемпиона

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что на турнире UFC в Белом доме обсуждалось участие двукратной чемпионки ОИ по дзюдо, а также действующей обладательницы титула UFC в женском легчайшем весе американки Кайлы Харрисон и победителя ОИ-2020 по вольной борьбе соотечественника Гейбла Стивесона.

«Кайла должна была попасть в кард, но она не в лучшей форме, и это досадно. А Гейбл Стивесон, как мне сказали, должен был дебютировать на этом турнире, он олимпийский чемпион. И его не оказалось в карде. А жаль», — приводит слова Хельвани портал MMA Mania.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня в честь 250-летия независимости США.