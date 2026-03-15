Том Аспиналл впервые прокомментировал слухи о своём якобы переходе из ММА в бокс

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл категорически опроверг информацию о своём скором уходе из ММА и переходе в бокс.

«Я никогда, ни разу не говорил, что хочу заниматься боксом. Сейчас это меня не особо интересует… Может быть, когда я стану немного старше, ближе к концу своей карьеры [в единоборствах, то попробую]… Сейчас меня интересует ММА», — сказал Аспиналл в интервью Ариэлю Хельвани на его YouTube-канале.

Тому 32 года. В своём профессиональном рекорде в ММА английский боец имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.