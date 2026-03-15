Дана Уайт сообщил, что изначально Чендлер должен был подраться с Сен-Дени в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что изначально бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер должен был подраться с пятым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC в Белом доме, а не с бразильцем Маурисио Руффи.

— Должен ли был Бенуа Сен-Дени драться с Майклом Чендлером на турнире UFC в Белом доме?

— Да, но Бенуа травмирован, — приводит слова Уайта портал RMC Sport.

Напомним, турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия независимости США. Кроме того, в этот же день президент США Дональд Трамп отметит своё 80-летие.