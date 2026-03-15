Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Хабиба можно было бы победить, только взяв с собой в октагон биту

Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье с восхищением высказался в адрес своего друга и экс-обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Такого настроя, как у Хабиба, мы не видели. Иногда задаёшься вопросом, как поведёт себя тот или иной боец, но в случае с Хабибом это был не вопрос. Он всегда был чемпионом. Его невозможно было победить. Если бы тебе разрешили взять с собой в октагон хромированную биту, то мог бы победить его. Хабиб был хорош, он точно знал, что будет делать, и ты точно знал, что этот парень будет делать, но это не имело значения», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android