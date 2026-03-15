Кормье: Хабиба можно было бы победить, только взяв с собой в октагон биту

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье с восхищением высказался в адрес своего друга и экс-обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Такого настроя, как у Хабиба, мы не видели. Иногда задаёшься вопросом, как поведёт себя тот или иной боец, но в случае с Хабибом это был не вопрос. Он всегда был чемпионом. Его невозможно было победить. Если бы тебе разрешили взять с собой в октагон хромированную биту, то мог бы победить его. Хабиб был хорош, он точно знал, что будет делать, и ты точно знал, что этот парень будет делать, но это не имело значения», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.