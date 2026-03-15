Сын Вячеслава Дацика погиб в зоне СВО

Ярослав Дацик, который был сыном российского бойца ММА Вячеслава Дацика, был убит FVP-дроном на открытой местности в зоне Специальной военной операции (СВО) при выполнении боевого задания на Запорожском направлении. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

В зону СВО Ярослав отправился вместе с отцом в феврале 2024 года. Вячеславу Дацику 45 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец в 1999 году. В 2019-м, после 13-летнего перерыва, снова начал выступать. Всего на его счету в смешанных единоборствах 14 побед и 18 поражений.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире NFC 52 & Ural FC 3 в июне 2023 года, Дацик проиграл раздельным решением казахстанцу Галымжану Жасланову.