Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган назвал российского бойца «одним из самых устрашающих ударников современности»

Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес чемпиона России по муай-тай, а также бойца лиги One Championship Асадула Имангазалиева.

«Сейчас из Дагестана [на международный уровень] выходит один парень с базой муай-тай. Это Асадула Имангазалиев, ему около 22 лет, и он всех уделывает. Дагестанский боец ​​муай-тай, у которого свой собственный стиль… один из самых устрашающих ударников современности. Многие считают его лучшим ударником в мире.

Он высокий, худощавый парень, оттачивающий тайминг и точность ударов… просто уничтожает парней, включая тайцев. Они просто не понимают, что происходит, поскольку он дерётся иначе, чем они. Движения точные, и его меткость просто потрясающая. Он словно лазерный луч, невероятно сосредоточен. Просто великолепен», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android