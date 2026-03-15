Макгрегор: любой, кто нападает на ОАЭ без причины, является моим смертельным врагом

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор своеобразно отреагировал на удары Ирана по Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ).

«Любой, кто нападает на ОАЭ без какой-либо на то причины, является смертельным врагом для семьи Макгрегоров», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.